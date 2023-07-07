جوتيريش يدين العنف فى الضفة الغربية ويوجه دعوة عاجلة لـ إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وخلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، وجدد جوتيريش الدعوة لإسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة بشكل متناسب، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة الإنسانية والحفاظ عليها.

وقال إنه شعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من جنين فى الضفة الغربية، مضيفًا أن الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية فى مخيم مكتظ للاجئين كانت أسوأ أعمال عنف تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، "وكان لها تأثير كبير على المدنيين، بمن فيهم أكثر من مائة جريح وآلاف أجبروا على الفرار".

وأضاف: "تضررت المدارس والمستشفيات، وتعطلت شبكات المياه والكهرباء، ومُنع المحتاجون من الحصول على الرعاية الأساسية والإغاثة".

وشدد الأمين العام على ضرورة أن يحصل جميع الجرحى على الرعاية الطبية، وأن يتمكن العاملون فى المجال الإنسانى من الوصول إلى كل محتاج.

وأوضح أن استخدام الغارات الجوية لا يتسق مع تنفيذ عمليات إنفاذ القانون، مذكرا إسرائيل- بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال- بأن عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف.

وتابع: "أنا أتفهم مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها.. لكن التصعيد ليس هو الحل.. إنه ببساطة يعزز التطرف ويؤدى إلى تعميق دائرة العنف وإراقة الدماء".

وشدد الأمين العام على أن إعادة الأمل للشعب الفلسطينى فى عملية سياسية هادفة تؤدى إلى حل قائم على وجود دولتين وإنهاء الاحتلال، "هى بمثابة إسهام ضرورى من إسرائيل لأمنها الخاص".