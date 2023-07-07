روسيا تعلق على نية الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، -فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس- إلى أن مثل هذه الخطوة ستطيل من أمد الأزمة الأوكرانية.

يأتى هذا فى وقت كان قد أشارت فيه مصادر حكومية أمريكية أن واشنطن قد تقرر ما إذا كانت ستوافق على توريد القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.

وفى بلغاريا، أكد الرئيس البلغارى رومين راديف، أمس الخميس، أن النزاع بين أوكرانيا وروسيا ليس له حل عسكرى وأن المزيد والمزيد من الأسلحة لن يحلها، موضحا أنه يخشى على احتياطيات القوات المسلحة البلغارية فى حال الإمداد المكثف.

ونقلت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية عن راديف قوله -خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الذى يزور بلغاريا حاليا- "الصراع يوسع نطاقه، ويكتسب أبعادًا جديدة، وأن الأعمال العدائية أصبحت أكثر شراسة، والمزيد من الناس يموتون، ومن بينهم الجالية البلغارية".

وقال الرئيس البلغارى إن ما يحدث يتحول إلى "حرب استنزاف"، وصدام اقتصادى عالمى يؤثر على الاقتصاد ليس فقط فى أوكرانيا، ولكن أيضًا فى جميع البلدان ويزيد من التوتر الاجتماعى، ودعا إلى الاهتمام بالجهود المستمرة للتهدئة ووقف إطلاق النار والسعى إلى حل سلمى من خلال الوسائل الدبلوماسية، مضيفا :" أعلم مدى صعوبة ذلك لكن يجب أن نعمل على ذلك، لا سيما فى ضوء الروابط التاريخية والثقافية العميقة بين شعوبنا".

وبعد أن وصف الرئيس رومين راديف ما كان يحدث فى أوكرانيا بأنه "نزاع"، أجاب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى "أشكر شعب بلغاريا لإيوائه عددًا كبيرًا من الأوكرانيين. يعلم البلغار أن هذا ليس نزاعًا ، ولكنه حرب. الناس يفرون، هناك حرب تجرى على أرضنا. نعلم جيدا أن هذا ليس صراعا".

وأضاف زيلينسكى ردا على رفض نظيره البلغارى إرسال أسلحة "الحرب لا تعرف المسافة، من حقك عدم دعم مساعدات الأسلحة ، لكننى مقتنع بأنه فى الاتحاد الأوروبى يومًا ما سنكون معًا وأعتقد أنه يجب أن يكون لأوكرانيا وأوروبا قيمًا مشتركة".