جدة - نرمين السيد - أقام مستوطنو الاحتلال الإسرائيلى، أمس الخميس، طقوسًا تلمودية قرب باب "الأسباط" بالمسجد الأقصى المبارك، فى توقيت غير معتاد. وذلك فى ظل تزايد هجمات المستوطنين فى مناطق متفرقة بشمال الضفة الغربية المحتلة.





وأفاد شهود عيان بأن عددًا من المُستوطنين أدوا طقوسًا قرب باب الأسباط بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال، فى مسعى لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل، منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين عام 1994.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يقيمون صلوات قرب باب الأسباط بــ «الأقصى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.