العالم اليوم - المعركة بدأت مبكرا.."تويتر" يهدد بمقاضاة "ميتا" بسبب "ثريدز"

انتم الان تتابعون خبر المعركة بدأت مبكرا.."تويتر" يهدد بمقاضاة "ميتا" بسبب "ثريدز" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 09:22 صباحاً - ساعات قليلة كانت كافية لإشعال معركة مبكرة بين "تويتر" وتطبيق "ثريدز" الجديد الذي أطلقته شركة "ميتا"، الخميس، وينظر إليه على أنه تهديد حقيقي لمنصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك.

جذب "ثريدز" نحو 30 مليون مشترك بعد 18 ساعة فقط من إطلاقه مستفيدا من قدرته على الوصول إلى مليارات المستخدمين لمنصة إنستغرام ومظهره المشابه لمنافسه تويتر.

وفي نفس يوم إطلاق "ثريدز"، هددت شركة "تويتر" بشكل علني بمقاضاة شركة "ميتا بلاتفورمز" حيث اتهمتها بارتكاب سرقة منظمة وغير قانونية للأسرار التجارية بعد إطلاقها منصتها الجديدة.

وكتب محامي شركة "تويتر"، "أليكس سبيرو"، رسالة تحذيرية إلى "ميتا"، نشرها موقع "SEMAFOR" الأميركي، طالب فيها باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصته.

وزعم محامي "تويتر"، أن "ميتا" استعانت عمدا بموظفين سابقين في شركة إيلون ماسك، لتقليد واستنساخ التطبيق، محذرا من نقل هؤلاء الموظفين أسرار "تويتر" إلى "ميتا" التابعة لمارك زوكربيرغ.

وأشارت الرسالة إلى أن ميتا وتطبيقها حصلا على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.

كما أن "ليندا ياكارينو"، الرئيسة التنفيذية الجديدة لموقع "تويتر"، قالت في تغريدة لها أن الشركة غالبا ما تم تقليدها، في إشارة واضحة إلى "ثريدز".

في المقابل، أكد متحدث باسم تطبيق ثريدز، أنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في تويتر.

قاتل تويتر

وتصدر "ثريدز"، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة، أمس الخميس.

وجاء إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وإيلون ماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وقالت جاسمين إنبيرج كبيرة المحللين لدى إنسايدر إنتيليجينس، لوكالة رويترز: "بدأ النزال، وسدد زوكربيرغ لكمة قوية. بطرق كثيرة، ذلك بالضبط ما يمكن توقعه من ميتا: تنفيذ استثنائي وواجهة مستخدم سهلة التصفح".

وبرز منافسون كثيرون لتويتر بعد استحواذ ماسك عليه في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي، واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات فوضوية تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة. وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا.

وقال محللون وخبراء إن تعثر "تويتر" يفسح المجال أمام منافس يمتلك موارد مالية ضخمة مثل "ميتا"، وبالتحديد بسبب امتلاكها مليارات المستخدمين على منصة إنستغرام وقوتها الإعلانية.

ويشبه التطبيق الجديد "تويتر" إلى حد بعيد، فهو يتيح نشر نصوص قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها. ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع مصورة تصل مدتها إلى خمس دقائق.

غير أن التطبيق يختلف عن تويتر في أنه لا يوجد به وسوم وكلمات بحث مفتاحية، وهو ما يعني أن المستخدمين لا يمكنهم متابعة أحداث مباشرة مثلما يسعهم على منصة إيلون ماسك.