الرئيس الأوكرانى: الهجوم العسكرى غير متسارع.. لكننا نتقدم إلى الأمام

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوردت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أضاف زيلينسكى، فى مؤتمر صحفى فى براج مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، موضحًا أنه "نحن نتقدم ولدينا المبادرة الآن. الهجوم ليس سريعًا، هذه حقيقة، لكن مع ذلك، نحن نتقدم للأمام ولا نتحرك للخلف، وهذا هو السبب فى أننى أعتبره شيئًا إيجابيًا".
وأشار إلى أهمية "الصدق" فى علاقة كييف مع حلف شمال الأطلسى "الناتو"، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، وقال إن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا حلف الناتو.. يأتى هذا قبيل قمة هامة لحلف شمال الأطلسى فى فيلنيوس.
أما الرئيس التشيكى بيتر بافيل فقد شدد على أنه على الحلفاء أن يفعلوا "كل ما فى وسعهم" لمساعدة أوكرانيا على النجاح فى هجومها المضاد، مضيفًا أنه "ليس من الواقعى توقع أن تكون أوكرانيا قادرة على شن هجوم مضاد آخر فى غضون عدة أسابيع أو أشهر، لذلك يجب علينا أن نفعل كل ما فى وسعنا لكى تنجح أوكرانيا فى هذا الهجوم المضاد".
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