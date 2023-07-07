جون كيربى: مستمرون فى مناقشة إمداد كييف بالذخائر العنقودية

جدة - نرمين السيد - وقال كيربى -فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية"، اليوم الجمعة، إن "واشنطن تحركت بسرعة غير مسبوقة، وقدمت مساعدات أمنية لأوكرانيا خلال آخر 16 شهرا"، لافتا إلى أنه فى الأشهر الأخيرة كانت واشنطن تعلم بأن كييف ستقوم بالهجوم.

وأضاف أن الولايات المتحدة وجميع الحلفاء، عملوا على إعطاء أوكرانيا كل ما تريده للقيام بالهجوم المضاد.

وفيما يتعلق بموافقة واشنطن على تقديم ذخيرة عنقودية لكييف، قال كيربى إنه لن يستبق قرار الرئيس بايدن بشأن تقديم الذخائر العنقودية لأوكرانيا، مبينا أن واشنطن مستمرة فى مناقشة هذا الأمر.

وحول تصريحات سابقة لرئيس الوزراء البولندى الذى دعا لنشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نشر أسلحة نووية روسية فى بيلاروسيا، قال كيربى إن بلاده لن تشارك نفس الخطاب الذى يعتمده الرئيس بوتين وفريقه.

وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب، ولا ترى أى مؤشر على أن الرئيس الروسى سيستخدم السلاح النووى.

وحول قمة حلف "الناتو" المقررة فى فيلنيوس بلتوانيا، وما يمكن أن تضيفه إلى الجانب الأوكرانى، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى إن الحلفاء سيتحدثون عن العالم وكيف سيبدو، وعن الالتزامات الأمنية التى نحتاجها جميعا لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها بعد انتهاء الحرب.

وخلال حديثه عن عضوية "الناتو" التى تسعى إليها االعديد من الدول وعلى رأسها السويد، أشار كيربى إلى أن واشنطن مستمرة فى دعم سياسة الباب المفتوح للناتو، لافتا إلى أن العضوية فى الناتو ستكون مبنية على النقاش بين الدول المعنية، مبرزا الرغبة فى أن يصل عدد الأعضاء فى الحلف إلى 32 عضوا.