جروسى: وكالة الطاقة الذرية تحرز تقدما بشأن الوصول لمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أكد رافائيل جروسى، المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن الوكالة تحرز تقدما بشأن الوصول لمحطة زابوريجيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأشار جروسى إلى أن مسؤولين زاروا مواقع تشمل أحواض التبريد فى زابوريجيا، وذلك بعدما تحدثت كييف عن احتمال وجود متفجرات على سطحها. وقال جروسى فى طوكيو: "أظن أننا نحرز تقدمًا"، موضحًا أن مسؤولين زاروا مواقع تشمل أحواض التبريد لكن لم يحصلوا بعد على إذن بزيارة السطح الذى تؤكد أوكرانيا أن عبوات ناسفة محتملة زرعت عليه.

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