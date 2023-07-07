طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق فوق نابلس تزامنا مع اقتحام الاحتلال للمدينة

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السالمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من فلسطين، إن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق فوق نابلس تزامنا مع اقتحام المدينة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر أحد المنازل فى مدينة نابلس.





وأضافت السالمى، خلال مراسلة على الهواء، اليوم الجمعة، أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل إلى نابلس من شارع القدس، حيث وقعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية فى نابلس. وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى إصابة فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال فى مدينة نابلس، ووقوع دوى انفجار عنيف فى نابلس تزامنا مع اقتحام إسرائيل للمدينة. وتشهد الأراضى فلسطينيًا تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا منذ أسبوع، عندما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين، ما أدى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

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