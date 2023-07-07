أوكرانيا: تسجيل 30 اشتباكا مع القوات الروسية فى 4 اتجاهات

جدة - نرمين السيد - وأضافت هيئة الأركان فى بيان، أن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية فى ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا، حيث يركز الروس جهودهم العسكرية هناك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وتابعت "خلال اليوم الماضى، شنت القوات الجوية الأوكرانية 8 غارات جوية على مواقع ارتكاز القوات الروسية وتم تدمير نظام صاروخى مضاد للطائرات".

وأوضحت أن القوات الصاروخية والمدفعية استهدفت مواقع ارتكاز للقوات الروسية وأسلحة ومعدات عسكرية ومستودع ذخيرة و6 وحدات مدفعية.