جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، قال زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى فى صوفيا: "تحدثت مع الرئيس اليوم، وعبر عن رأيه فيما يتعلق بتقديم المساعدة للدفاع عن أوكرانيا.. لدينا آراء مختلفة حول هذه القضية، يعتقد أنه "لا" سيكون تصعيدًا تقديم المساعدة لأوكرانيا، وأنا أعتقد أنه "لا" للدفاع، وهذه فلسفة مختلفة تمامًا".
وأضاف: "لا يمكنه السماح بتقليل مخزون أسلحة جيشه، وهذا هو السبب فى عدم دعمه لنا.. لذلك، قلت له بصراحة إذا سقطنا وتقدمت روسيا لمهاجمة بلغاريا، فإن جميع أسلحتك لن تكون كافية".
وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أنه توصل إلى تفاهم متبادل مع راديف بشأن صناعة الطاقة وخطة السلام الأوكرانية.
وكان زيلينسكى قال فى وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء البلغارى نيكولاى دينكوف، إن أوكرانيا وبلغاريا اتفقتا على تعزيز التعاون فى صناعة الدفاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: بلغاريا رفضت تقديم مساعدات عسكرية لكييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.