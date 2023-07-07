زيلينسكى: بلغاريا رفضت تقديم مساعدات عسكرية لكييف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، قال زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى فى صوفيا: "تحدثت مع الرئيس اليوم، وعبر عن رأيه فيما يتعلق بتقديم المساعدة للدفاع عن أوكرانيا.. لدينا آراء مختلفة حول هذه القضية، يعتقد أنه "لا" سيكون تصعيدًا تقديم المساعدة لأوكرانيا، وأنا أعتقد أنه "لا" للدفاع، وهذه فلسفة مختلفة تمامًا".

وأضاف: "لا يمكنه السماح بتقليل مخزون أسلحة جيشه، وهذا هو السبب فى عدم دعمه لنا.. لذلك، قلت له بصراحة إذا سقطنا وتقدمت روسيا لمهاجمة بلغاريا، فإن جميع أسلحتك لن تكون كافية".

وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أنه توصل إلى تفاهم متبادل مع راديف بشأن صناعة الطاقة وخطة السلام الأوكرانية.

وكان زيلينسكى قال فى وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء البلغارى نيكولاى دينكوف، إن أوكرانيا وبلغاريا اتفقتا على تعزيز التعاون فى صناعة الدفاع.