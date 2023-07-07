مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء انهيار سقف مكان عبادة فى الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من أجل تلقى العلاج، مشيرة إلى أن قوات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات هذا الحادث.