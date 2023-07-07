جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز فى بيان اليوم الجمعة ، وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن الهزات المسجلة، توزع 4 منها فى لواء اسكندرون وكانت بقدر 1.8 و2.0 و2.1 و2.6، وهزة فى لبنان وبقدر 2.7 درجة على مقياس ريختر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الزلازل السورى: تسجيل 5 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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