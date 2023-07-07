العالم اليوم - 16 قتيلا في حادث سير في حمص

انتم الان تتابعون خبر 16 قتيلا في حادث سير في حمص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 11:20 صباحاً - توفي فجر اليوم 16 شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.

وذكر مسؤول في الدفاع المدني في حمص أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان.

وبعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث.

وتداولت مواقع إخبارية سورية صورا مروعة من الحادث.