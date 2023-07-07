وزير خارجية فلسطين يطلع نظراء له على انتهاكات إسرائيل فى جنين

جدة - نرمين السيد - أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الجمعة، نظراء له من دول حركة عدم الانحياز، على هامش الاجتماع الوزراى للمكتب التنسيقى للحركة، على الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى خلال العدوان الأخير على مدينة "جنين" ومخيمها.





وذكرت الخارجية الفلسطينية - فى بيان صحفى - أنه على هامش الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية فنزويلا ونيكاراجوا والعراق وبيلاروسيا وإيران ووكيل الخارجية الروسية، سلط المالكى الضوء على أهمية القرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية والحراك السياسى والدبلوماسى لترجمة تلك القرارات إلى أفعال وحشد الدعم الدولى لمساندة القضية الفلسطينية. وبحث المالكى مع نظرائه سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع بلدانهم فى مجالات عدة. ودعا المالكى، خلال لقاءاته، لاتخاذ المواقف اللازمة لحماية الشعب الفلسطينى الذى يتعرض إلى معاناة مستمرة من منظومة الاحتلال الإسرائيلى العنصرى الفاشى، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده، والذى يمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان الفلسطينى. وطالب بدعم وحماية مبدأ حل الدولتين فى مواجهة الإجراءات والممارسات غير الشرعية الإسرائيلية المتمثلة بالاستيطان، وفرض وقائع على الأرض لتكريس نظام الفصل العنصرى الأبارتهايد فى فلسطين المحتلة.

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