جدة - نرمين السيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، صباح اليوم الجمعة، استشهاد شابين عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة فى نابلس، ومحاصرة منزل كانا يتواجدان بداخله، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف الهلال الأحمر الفلسطينى، أنه أصيب 3 فلسطينيين آخرون، خلال اقتحام إسرائيل لنابلس، والطواقم الطبية تنقل إصابة بالرصاص الحى فى الظهر والقدم إلى مستشفى رفيديا، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس. وتم سماع دوى انفجار عنيف فى نابلس، تزامنا مع اقتحام القوات الإسرائيلية، وتحليق طائرات استطلاع فوق المدينة، وتم انسحاب قوات الاحتلال بعد اعتقال شابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد شابين وإصابة 3 خلال اقتحام الاحتلال لنابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.