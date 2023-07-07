وزراء التنمية الحضرية فى مجموعة السبع يعقدون اجتماعا فى كاجاوا اليابانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة أن قضية الاستدامة ستكون على رأس جدول أعمال الاجتماع الذى يبدأ، غدًا السبت، ويستمر لمدة يومين، مشيرة إلى أن وزير الأراضى اليابانى تيتسو سايتو سيترأس الاجتماع.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء مجموعة السبع الأفكار المشتركة بشأن تأمين مساحات خضراء فى المناطق الحضرية حيث قالت الأمم المتحدة إن المدن مسؤولة عن أكثر من 70% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

ويعد هذا الاجتماع هو إحدى الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى التى تعقد فى أعقاب قمة مجموعة السبع التى استضافتها مدينة هيروشيما اليابانية فى شهر مايو الماضى.

وأوضحت الشبكة اليابانية أنه من المتوقع أن ينضم الوزير الأوكرانى المعنى بإعادة الإعمار إلى الاجتماع عن بعد لمناقشة إعادة إعمار بلاده.