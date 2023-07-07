روسيا: نجاح نقل صاروخ «ستورم شادو» البريطانى الصنع لموسكو

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس المركز العسكرى التقنى الروسى، دميترى روجوزين، نجاح عملية نقل صاروخ "ستورم شادو" البريطانى الصنع الذى تم الاستحواذ عليه على خط التماس مع القوات الأوكرانية إلى العاصمة موسكو.





وقال روجوزين -فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرم"، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة - إن عملية نقل الصاروخ استغرقت يومين، مشيرًا إلى أن الصاروخ تعرض لأضرار طفيفة، وتم تفكيكه من قبل متخصصين روس لدراسته.

ولفت إلى أنه تم نقل كل جزء من الصاروخ على حده إلى موسكو، وتحميل الجناح ووحدة التحكم والرأسيْن الجوفاء والشديدة الانفجار، موضحا أن الأوكرانيين حاولوا منع القوات الروسية من نقل الصاروخ وأرسلوا مجموعة من القوات الخاصة للاستيلاء عليه، لكن الجنود الروس تمكنوا من صد الهجوم.

وأشار روجوزين إلى أن أجزاء الصاروخ سلمت لإحدى المؤسسات الدفاعية فى موسكو؛ لفك شفرة خوارزميات منظومة التحكم فى هذا السلاح، وتقديم نتائج دراسته لخبراء الجيش؛ لإيجاد سبل أكثر فاعلية لمكافحته، وتحييد خطره كليا.

يذكر أن صاروخ "Storm Shadow" الذى سلمته بريطانيا لكييف يبلغ مداه 280 كيلومترا، وهو الأبعد مدى فى الجيش الأوكرانى، وسقط منذ 3 أيام فى منطقة زابوروجيه التى تسيطر عليها القوات الروسية.