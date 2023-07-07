العالم اليوم - الفاو: أسعار الغذاء تنخفض بيونيو لأدنى مستوى منذ أبريل 2021

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 12:22 مساءً - انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة في يونيو، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعا بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط ​​122.3 نقطة في يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة يونيو هي الأدنى منذ أبريل 2021، وتعني أن المؤشر الآن أقل 23.4 بالمئة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد الأزمة الأوكرانية.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت "الفاو"، أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.82 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1 بالمئة عن مستويات عام 2022.

وقالت "الفاو" إن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريبا بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 بالمئة إلى 783.3 مليون طن.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.1 بالمئة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4 بالمئة على أساس شهري، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.

وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2 بالمئة عن مايو، مسجلا أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.

وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 0.8 بالمئة مقارنة بشهر مايو بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير.