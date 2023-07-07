مدير مستشفى رفيديا: مستعدون لتوفير المستلزمات الطبية لمصابى نابلس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور قاسم دغلس، مدير مستشفى رفيديا، إنّ المستشفى وصلها جثة اثنين من الشهداء تم إعدامهما ميدانيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مدينة نابلس منذ قليل، كما أصيب 3 مواطنين ما بين طفيفة إلى متوسطة.





وأضاف دغلس، فى مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فى هذه العملية، لم تستهدف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف أو المستشفيات فى نابلس، ولكن اعتدنا دائما على الاعتداء على سيارات إسعاف، مثلما حدث بالأمس مع سيارة إسعاف كانت تنقل مرضى بالقرب من نابلس، والتى اعتدى عليها مستوطنون". وتابع مدير مستشفى رفيديا: "الفرق الطبية عملها طبى بحت وتستهدف تقديم الخدمة وإسعاف الجرحى، ولله الحمد نحن على استعداد فى المستشفى للتعامل مع الأوضاع، مستشفى رفيديا من المستشفيات المركزية فى شمال الضفة، ونحن على أهبة الاستعداد وفى حالة طوارئ دائمة فى الأحداث الأخيرة".

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