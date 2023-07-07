«القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطينيان وإصابة ثالث فى اشتباكات بمدينة نابلس

جدة - نرمين السيد - أكدت ولاء السالمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من فلسطين، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس، إضافة إلى إصابة ثالث خلال مواجهات مع الاحتلال فى المدينة.





وأشارت السالمى، خلال مراسلة على الهواء، اليوم الجمعة، إلى وقوع دوى انفجار عنيف فى نابلس تزامنا مع اقتحام إسرائيل للمدينة. وأضافت أن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق فوق نابلس تزامنا مع اقتحام المدينة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر أحد المنازل فى مدينة نابلس. وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية" قائلة، إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل إلى نابلس من شارع القدس، حيث وقعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية فى نابلس.

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