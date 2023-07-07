روسيا توقف مشروع الطرادات الشبحية المتطورة

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر فى صناعة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه سيجرى إغلاق برنامج بناء طرادات صاروخية شبحية من طراز المشروع 20386 للبحرية الروسية، وعدم توقع بناء المزيد من السفن من هذه الفئة.





وقال المصدر لوكالة تاس الروسية: "لم يجر التخطيط لوضع المزيد من مشاريع المشروع رقم 20386 فى شكلها الحالى. وسيجرى إيقاف برنامج بنائها. وسيواصل حوض بناء "سيفرينيا فيرف" ومصنع "أمور" لبناء السفن الإنتاج التسلسلى للسفن من المشروع 20380 والمشروع 20385، وستبقى السفينة الرائدة فى المشروع، الفرقاطة "ديرزكى"، السفينة الوحيدة من فئتها". وأضاف المصدر "من غير المتوقع أن يتم تشغيله بنسخته الحالية، وسيتم الانتهاء من السفينة وفقا لمشروع معدل وستنضم إلى البحرية الروسية فى نسخة جديدة تماما وأكثر توازنًا". ووفقا للمصدر، فإن عامل التحديث المرتفع والقيمة المضافة للسفينة لا يسمحان بإنتاجها التسلسلى. ولم تتمكن تاس من تأكيد هذه المعلومات رسميا حتى وقت النشر.

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