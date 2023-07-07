مدير إسعاف نابلس: الوضع الإنسانى بالمدينة بالغ الصعوبة

جدة - نرمين السيد - قال أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف بمدينة نابلس الفلسطينية، إن الحصار الذى تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدينة منذ عامين أدى إلى نقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين القاطنين بها.





وأفاد مدير مرفق إسعاف نابلس لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحى والمطاطى، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى اقتحمت البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل حتى نفذت عملياتها بتصفية شابين فلسطينيين، وأصابت الآخرين الذين يتلقون العلاج بمستشفى رفيديا نابلس.

وأضاف "جبريل" أن نابلس تتعرض لهجمات شرسة من قبل جيش الاحتلال، الذى أغلق الحواجز أمس الخميس، فى المدينة بشكل كامل، وهو ما حال دون وصول الفلسطينيين إلى منازلهم، وظلوا فى الشوارع لأكثر من عشر ساعات.

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