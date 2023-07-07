العالم اليوم - أوروبا تحاول إيجاد صيغة لاستخدام أصول روسيا لمساعدة أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 01:23 مساءً - قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة، للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال فيالا، بعد عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في براغ، "هذا ليس موضوعا بسيطا، لا من وجهة نظر القانون أو غيره، مع ذلك تجرى مفاوضات مكثفة هنا على وجه الخصوص لنتمكن أيضا من استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا".

ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ مدة إيجاد صيغة قانونية يمكن من خلالها استغلال الأموال المجمدة بدلا من استخدام أموال دافعي الضرائب بقدر أكبر مما تم استخدامه فعليا.

ففي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن الاتحاد جمع ثلاثة مليارات يورو سنوياً من خلال فرض ضرائب على فوائد الأصول الروسية المجمّدة بهدف تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال ألكسندر دي كرو بعد قمة لقادة التكتل في بروكسل «نحن نعمل على ضريبة على المكاسب غير المتوقعة تطول الأرباح»، مضيفاً «التقديرات تؤشر إلى أن ثلاثة مليارات يورو سنوياً يمكن استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا».

وجمّد الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي، رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اعتباراً من فبراير 2022.

كما كانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت الشهر الماضي، أنها على استعداد للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي.

وتعارض ألمانيا فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى إعادة إعمار أوكرانيا، الأمر الذي يثير تساؤلات مالية وقانونية صعبة.