العالم اليوم - نصائح لتجنب بدانة المراهقين

انتم الان تتابعون خبر نصائح لتجنب بدانة المراهقين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 01:23 مساءً - كشف باحثون من جامعة لوكسمبورغ أن عددا قليلا من المراهقين يقومون بمراقبة أوزانهم فيما أن غالبيتهم الكبرى لا يقومون بذلك، ولا يكترثون بأوزانهم أصلا، ويستهينون باتباع نظام غذائي جيد أو التقيد بنمط حياتي صحي.

واعتمد الباحثون على بيانات تم جمعها من 41 دولة حول العالم، شملت أكثر من 700 ألف مراهق.

هذه النتائج دفعت الخبراء للقلق بشأن زيادة معدلات البدانة بين الأطفال والمراهقين بشكل أكبر، كما أكد الخبراء أن هذا التوجه بين الأطفال والمراهقين سيؤثر سلبا على إجراءات مكافحة البدانة ومحاربتها على مستوى العالم وسيجعل التأثير بالأطفال وإقناعهم بتخفيض أوزانهم أمرا أشد صعوبة من السابق.

وفي هذا الإطار، قالت اختصاصية التغذية، الدكتورة يارا رضوان، في حديث لـ"دوت الخليج":