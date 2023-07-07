العالم اليوم - قمة عالمية للذكاء الاصطناعي.. والروبوتات "الضيوف الأبرز"

انتم الان تتابعون خبر قمة عالمية للذكاء الاصطناعي.. والروبوتات "الضيوف الأبرز" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 02:20 مساءً - تستمر فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة الروبوتات وخبراء في مجالات تقنية، مما طرح تساؤلات بشأن دور الروبوتات في هذا الحدث.

ولأول مرة في العالم، ستجيب لجنة من الروبوتات على أسئلة الصحفيين، وذلك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام.

ومن المتوقع أن يحضر القمة 5 آلاف شخص، و8 روبوتات اجتماعية، وأكثر من 20 روبوتا متخصصا، لأول مرة في التاريخ، جميعهم تحت سقف واحد.

وستعرض الروبوتات قدرات تتراوح بين مكافحة الحرائق وتقديم المساعدات لتوفير الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام.

أبرز الروبوتات المشاركة

يُنتظر أن تخطف كل من نادين وصوفيا الأَضواء في المؤتمر.

نادين ناجحة في تقديم الرعاية، وهي تحاكي العواطف وتتذكر الأشخاص.

أما صوفيا فتشارك كأول روبوت سفير للابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتستخدم وكالات الأمم المتحدة بالفعل الذكاء الاصطناعي، مثل مشروع "HungerMap" التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والذي يجمع البيانات لتحديد المناطق التي تنزلق نحو الجوع.

أبرز فعاليات الحدث الدولي

يتضمن الحدث محادثات من قادة الفكر، بالإضافة إلى عروض توضيحية لأحدث حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تحقق نطاقا عالميا، بدعم من المجتمع الدولي للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام.

يشمل أيضا عروضا وأعمالا فنية مستوحاة من الذكاء الاصطناعي، مع أبرز الأحداث هذا العام، بما في ذلك العروض الأولى العالمية لأداء الطبول بالذكاء الاصطناعي.

وفي الجولة الأخيرة من الحدث، تمت استضافة شركات ناشئة من جميع أنحاء العالم، وإيضاح ما هي حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

أهمية الحدث في رأي خبير

وتعليقا على هذا الحدث، تحدث الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، ياسر أبو معيلق، لـ"دوت الخليج"، قائلا: