مقتل 8 أطفال فى انهيار أرضى بسبب الأمطار فى باكستان

جدة - نرمين السيد - لقى 8 أطفال حتفهم إثر انهيار أرضى فى شمال باكستان، وقع إثر هطول أمطار موسمية بينما كانوا يلعبون، وقبل عام، شهدت باكستان فيضانات تسببت فى فوضى ودمار فى البلاد، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المسؤولون إن الانهيار الأرضى وقع فى منطقة شانجلا النائية، مساء أمس الخميس، وأن أعمار الأطفال الذين قتلوا تتراوح بين 12 و15 عامًا.

وفى تصريحات لوكالة "رويترز"، قال سناء الله خان، المسؤول عن وحدة الطوارئ بالمنطقة، إن نحو 15 طفلًا أقاموا ملعبًا للكريكيت بالقرب من صخرة رملية انهارت بعد موجة من الأمطار ما أدى لدفنهم تحتها.

وأضاف أن فرق الإنقاذ المحلية، التى انضم إليها الجيش الباكستانى فيما بعد، انتشلت ثمانى جثث بعد جهود استمرت لساعات، وأصيب طفل بجروح خطيرة بينما لم يصب الباقون بأذى، وتسببت أمطار موسمية هطلت بمعدل أكبر من المعتاد إضافة إلى ذوبان جليد فى باكستان الموسم الماضى فى فيضانات غير مسبوقة من سلاسل الجبال فى الشمال إلى السهول فى الجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 وتشريد الملايين وتكبيد البلاد خسائر بمليارات الدولارات.