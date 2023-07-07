جدة - نرمين السيد - قدمت هيئة الطاقة الذرية اليابانية تصريحًا لشركة طوكيو للكهرباء، لبدء تصريف أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما المشعة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، تم تقديم الموافقة بعد مراجعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى استغرقت عامين، لتعلن موافقتها على خطة الحكومة للبدء قريبًا بصرف نحو 1.33 مليون طنّ من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها. فيما انتقدت الصين هذا الإجراء بشدة، لكن مدير الوكالة رافاييل جروسى، اعتبر أن هذا المشروع "يفى بمعايير السلامة الدولية"، وسيكون له "تأثير إشعاعى ضئيل على السكان والبيئة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان توافق على تصريف 1.33 مليون طن من المياه المشعة بمحطة فوكوشيما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.