العراق ومنتدى الدول المصدرة للغاز يبحثان تطورات نمو القطاع بالعالم

جدة - نرمين السيد - بحث وزير النفط العراقى حيان عبد الغنى، مع أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، تطورات نمو قطاع الغاز فى العالم، حيث تم التأكيد على أهمية دعم مشاريع استثمار الغاز والطاقة المتجددة، والدور الذى يؤديه قطاع النفط والغاز فى معالجة الآثار البيئية.





واستعرض وزير النفط العراقى - خلال اللقاء فى فيينا وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - تطوير قطاع الغاز فى العراق من خلال الدعم الحكومى للاستثمار الأمثل للثروة الغازية وخفض الانبعاثات وتحويلها إلى طاقة تسهم فى تعزيز الصناعات المرتبطة بها. وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية التى تهدف إلى استثمار الغاز الحر والمصاحب، فضلا عن تطوير استثمار المواقع الاستكشافية ذات التراكيب الهيدروكربونية - الغازية - عبر التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة واستغلال التقنيات الذكية لزيادة كفاءة الطاقة. من جانبه، أكد أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز أهمية الدور الذى يلعبه العراق فى قطاع النفط والطاقة، مثنيا على جهوده فى تطوير وتنمية مشاريع الغاز الواعدة فى العراق.

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