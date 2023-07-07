وزيرة خارجية ألمانيا: نعارض إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، معارضة ألمانيا لإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان مسؤولون أميركيون قالوا، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها فى محاربة الغزو الروسى، فى خطوة عارضتها منظمات معنية بحقوق الإنسان، لكنها ستقدم للهجوم الأوكرانى المضاد عامل قوة جديد. ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة مساعدات الأسلحة، التى تشمل ذخائر عنقودية تطلقها مدافع "هاوتزر" عيار 155 ملليمترًا، الجمعة على أقرب تقدير. وقال أحد المسؤولين إن هذا الإجراء قيد الدراسة الجادة منذ أسبوع على الأقل.

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