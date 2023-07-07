«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تحقق تقدما قرب باخموت

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن متحدث باسم الجيش الأوكرانى، ذكر اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من كيلومتر فى اليوم السابق فى مواجهة القوات الروسية قرب مدينة باخموت فى شرق البلاد.





وهذا التصريح هو الأحدث من كييف الذى يشير إلى أن الهجوم المضاد الذى شنته فى مطلع يونيو يحرز تقدمًا تدريجيًا رغم أن روسيا تصدر تصريحات بشأن سير المعارك فى قطاع باخموت تختلف عن تلك الصادرة من أوكرانيا.

وقال المتحدث العسكرى سيرهى تشيرفاتى: "قوات الدفاع لا تزال تمسك بزمام المبادرة هناك وتضغط على العدو وتقوم بعمليات هجومية وتتقدم على طول الجبهتين الشمالية والجنوبية، تقدموا تحديدًا على مدى اليوم السابق بأكثر من كيلومتر"، موضحا أن القوات الأوكرانية حققت "نجاحًا جزئيًا" بالقرب من قرية كليشيفكا إلى الجنوب الغربى من باخموت مباشرة.

وذكر محللون عسكريون أوكرانيون أن تأمين كليشيفكا سيساعد أوكرانيا على استعادة السيطرة على مدينة باخموت التى استولت عليها القوات الروسية فى مايو بعد معارك ضارية على مدى عشرة أشهر.