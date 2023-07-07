وهذا التصريح هو الأحدث من كييف الذى يشير إلى أن الهجوم المضاد الذى شنته فى مطلع يونيو يحرز تقدمًا تدريجيًا رغم أن روسيا تصدر تصريحات بشأن سير المعارك فى قطاع باخموت تختلف عن تلك الصادرة من أوكرانيا.
وقال المتحدث العسكرى سيرهى تشيرفاتى: "قوات الدفاع لا تزال تمسك بزمام المبادرة هناك وتضغط على العدو وتقوم بعمليات هجومية وتتقدم على طول الجبهتين الشمالية والجنوبية، تقدموا تحديدًا على مدى اليوم السابق بأكثر من كيلومتر"، موضحا أن القوات الأوكرانية حققت "نجاحًا جزئيًا" بالقرب من قرية كليشيفكا إلى الجنوب الغربى من باخموت مباشرة.
وذكر محللون عسكريون أوكرانيون أن تأمين كليشيفكا سيساعد أوكرانيا على استعادة السيطرة على مدينة باخموت التى استولت عليها القوات الروسية فى مايو بعد معارك ضارية على مدى عشرة أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تحقق تقدما قرب باخموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.