الدفاع الروسية: أسر 5 جنود أوكرانيين بالمنطقة العسكرية المركزية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن ستة جنود روس بالمنطقة العسكرية المركزية قضوا على وحدة أوكرانية تفوق عددهم، وأسروا 5 جنود منها، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك".





وبحسب الوكالة، قالت الوزارة فى بيان صحفى: "تم تقديم فرصة للاستسلام، وبعد رفض المقاتلين الأوكرانيين، فتحت القوات الروسية النار، باستخدام الأسلحة المتاحة والتحرك ببراعة، وقتل معظم المقاتلين الأوكران، وتم احتجاز خمسة آخرين وإحضارهم إلى مواقع فرقتهم. وأفاد أحد أفراد فرقة الهجوم، بأن القوات الروسية استولت خلال المعارك التى استمرت لعدة ساعات على نقطة التماس الخاصة بالقوات الأوكرانية. كما أشارت "سبوتنيك" إلى أنه تم تكريم قائد المجموعة بوسام الشجاعة وتم منح الأبطال الآخرين من فرقة الهجوم ميداليات "الشجاعة"، وقدمت قيادة المنطقة العسكرية الجوائز للجنود فى الخط الأمامى بحضور زملائهم المقاتلين تقديرًا لشجاعتهم.

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