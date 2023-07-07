العالم اليوم - صحيفة: إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية مخالف للقانون الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 04:19 مساءً - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية، مؤكدة أن ذلك يخالف القانون الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن البنتاغون قدّر فشل القذائف العنقودية بنحو 6 بالمئة مما يحظر نقلها للخارج أو استخدامها، مشيرة إلى أن القانون الأميركي يحظر استخدام أو نقل الذخائر العنقودية بمعدل فشل يزيد عن 1 بالمئة.

وقال مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز"، الخميس، إن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية.

وذكر المسؤولون الأميركيون، الذين لم تكشف الوكالة أسماءهم، أن الإعلان عن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيتم الجمعة.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، بما يشمل الذخائر العنقودية التي يجري إطلاقها من مدافع الهاوتزر من عيار 155 مليتمرا.

وتعارض منظمات حقوقية استخدام هذه الأسلحة.

لكن إقدام واشنطن على هذه الخطوة سيمنح أوكرانيا عنصر قوة في هجومها المضاد الذي تشنه ضد القوات الروسية.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها استخدمت الذخائر العنقودية في قصف أراضيها خلال وقت سابق من الحرب.

ما هي الذخائر العنقودية؟