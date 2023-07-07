العالم اليوم - بإنزال جوي.. مقتل "دواعش" في عملية استباقية عراقية

انتم الان تتابعون خبر بإنزال جوي.. مقتل "دواعش" في عملية استباقية عراقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 04:19 مساءً - في سياق الجهود المتواصلة من قبل القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها، لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي، عبر العمليات الاستباقية والتكتيكات القتالية والاقتحامية المتغيرة، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي السبت، عن قتل 5 إرهابيين في محافظة كركوك شمالي البلاد.

تفاصيل العملية

وذكر الجهاز في بيان، أنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتنفيذ عمليات استباقية خاطفة واشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال جوي ليلي في محافظة كركوك قضاء الدبس ناحية التون كوبري، وبعد عمليات نصب كمائن القناصين اعقبتها اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 5 ارهابيين من داعش".

البيان أضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بتنفيذ العمليات الاختصاصية وبقمة المهنية والاحتراف في كل شبر من أرض الوطن".

تكتيكات جديدة

واللافت في هذه العملية وفق خبراء هو تنفيذها عبر إنزال جوي، ما يظهر حجم التقدم الذي تحرزه الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية، في خططها لمكافحة الإرهاب، وبما يسهم في تضييق الخناق أكثر فأكثر على أوكار داعش وخلاياها النائمة. مطالبين بزيادة وتيرة مثل هذه العمليات وخاصة في المناطق الرخوة أمنيا والصعبة التضاريس، التي يستغلها داعش للتخفي والتحرك عبرها.

يقول الباحث الأمني والسياسي علي البيدر، في لقاء مع موقع دوت الخليج: