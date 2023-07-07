«القاهرة الإخبارية» ترصد تفاصيل استشهاد شابين فلسطينيين فى نابلس

وأضافت السلامين، خلال رسالة لها على الهواء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قوة عسكرية خاصة اقتحمت البلدة القديمة فى مدينة نابلس صباح اليوم، ثم حدث اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين وتم محاصرة منزل واعتلى القوات أسطح المنازل ثم قامت قوات الاحتلال باغتيال الشهيدين، واعتقال 3 آخرين.
وتابعت: "تم تشييع جنازة الشابين من قبل أبناء الشعب الفلسطينى فى نابلس" موضحة أن كتائب أبو على مصطفى أكدت أن هذا الاغتيال لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك رد على جنود قوات الاحتلال.
وأشارت إلى أن تشييع جثمانى الشهيدين كان فى صلاة الجمعة، وكانت هناك هتافات منددة بعملية الاغتيال من قبل أبناء مدينة نابلس.
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