العالم اليوم - كبار السن ومواقع التواصل.. واتساب وخرائط غوغل أولوية

انتم الان تتابعون خبر كبار السن ومواقع التواصل.. واتساب وخرائط غوغل أولوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 05:16 مساءً - توصلت دراسة أجرتها وكالة "ONEPOLL" الأميركية أن عزوف كبار السن عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى عدم معرفتهم بها ولعدم قدرتهم على اللحاق بتطوراتها السريعة.

وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق واتساب وخرائط غوغل، هما الأكثر استخداما لدى كبار السن.

وعلى عكس جيلِ ما بعدَ الألفية، فهم لا يحبذون التواصلَ مع منصاتٍ على غرارِ تيك توك أو سناب شات.

ويُفضلُ 65 بالمئة من كبار السن "فيسبوك" في حين اهتمَ 34 بالمئة منهم بموقع يوتيوب.

وحظيَ انستغرام باهتمامِ 16 بالمئة فقط من الكبار.

وأشار المسحُ إلى أن 65 بالمئة من عيّنة البحثِ يحملون جهازا لوحيا ويقضون عشرينَ ساعةً يوميا على الإنترنت.

لكنْ هل يرغب كبارُ السن في تجربةِ المنصاتِ والتطبيقات الباقية، وفق المسح فإن 40 بالمئة من كبار السن يرغبون في ذلك.

لكن ليس لديهم فرصةٌ للتعرفِ إلى التكنولوجيا الرقمية ولم يصادفوا أحدا يشرحُ لهم تفاصيلَها.

وعلى عكس ما يعتقدُه البعض، فإن تعلمَ الأجيالِ الكبيرة لهذه التقنياتِ ساعد كثيرا في التقليل من الشعورِ بالوحدة.

وفي هذا الإطار، قالت الاستشارية النفسية والاجتماعية لانا قصقص في حديث مع "دوت الخليج":