العالم اليوم - التراجع يستمر في "وول ستريت" بعد تقرير الوظائف الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 05:16 مساءً - لليوم الثالث على التوالي، افتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع في آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بعدما أشارت بيانات إلى متانة سوق العمل في مواجهة التشديد النقدي القوي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف بوتيرة أسرع من المتوقع في يونيو بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن النقص لا يزال مستمرا في العمالة مع تراجع معدل البطالة من أعلى مستوياته في سبعة أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور.

تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافة 209 آلاف وظيفة في القطاعين العام والخاص، في يونيو الماضي، وهو أقل من تقديرات رويترز، عند 225 ألف وظيفة، ويمثل الشهر الثلاثين على التوالي من النمو الإيجابي للوظائف.

وأفادت وزارة العمل الجمعة، بأن "الاقتصاد الأميركي واصل توفير الوظائف في يونيو، مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية لكن دون المتوقع ".

تحركات الأسعار

خلال الساعة الأولى للجلسة، هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 85.19 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 33837.07 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 7.05 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 4404.54 نقطة، في حين انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع 10.98 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 13668.07 نقطة.