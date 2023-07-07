العالم اليوم - النفط يرتفع بعد تقرير الوظائف الأميركية بأكثر من 1 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 06:22 مساءً - ارتفعت أسعار النفط الجمعة، إذ طغت مخاوف نقص المعروض على المخاوف من رفع أسعار الفائدة مجددا، لكن أسعار الخام في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، بعد هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وبعد صدور تقرير الوظائف الأميركي، خفت المخاوف من احتمالية الاتجاه للمزيد من رفع معدلات الفائدة خلال العام الجاري، فقد تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافة 209 آلاف وظيفة في القطاعين العام والخاص، في يونيو الماضي، وهو أقل من تقديرات رويترز، عند 225 ألف وظيفة، ويمثل الشهر الثلاثين على التوالي من النمو الإيجابي للوظائف.

ولا يزال خام برنت أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أبريل بحوالي عشرة دولارات للبرميل، ويتراوح سعر البرميل بين 71 و79 دولارا منذ أوائل مايو، على خلفية رفع أسعار الفائدة، وبيانات ضعيفة للاقتصاد الصيني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، الخميس، إن مخزونات النفط الخام الأميركية، سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع مع تراجع كبير في مخزونات البنزين.

وأعلنت السعودية هذا الأسبوع تمديد الخفض الطوعي الإضافي في إنتاج النفط حتى نهاية أغسطس، فيما أعلنت روسيا نيتها خفض صادراتها النفطية بـ 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 1.06 بالمئة إلى 77.34 دولار للبرميل، وارتفع خام نايمكس 76 سنتا بما يعادل 1.09 بالمئة إلى 72.58 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يرتفع خاما القياس نحو واحد بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي.