العالم اليوم - بريق المعدن الأصفر يزداد بعد تباطؤ نمو الوظائف الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 07:19 مساءً - واصل الذهب الصعود، الجمعة، بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكا حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 13:13 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1918.62 دولار للأونصة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة 1924.30 دولار.

وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد صدور البيانات.

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 22.75 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 903.16 دولار.

وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1237.05 دولار.