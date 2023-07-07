القاهرة الإخبارية| أمين عام الناتو: روسيا وأوكرانيا تستخدمان ذخائر عنقودية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، إنَّ تقديم القنابل العنقودية لأوكرانيا يرجع للدول الأعضاء، مؤكدًا استخدام روسيا وكييف للذخائر العنقودية فى الحرب.





وأضاف "ستولتنبرج"، فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ أوكرانيا اقتربت كثيرًا من أعضاء حلف الناتو، وأن الأعضاء سيدفعونها بقوة نحو الحلف، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ذات أبعاد سياسية للوقوف إلى جانب أوكرانيا، وإنشاء منصة لاتخاذ قرارات مشتركة، وتواصل العمل المشترك بينها وحلف الناتو.

وأشار أن قادة الناتو فى قمة فيلنيوس سيؤكدون أن أوكرانيا ستصبح عضوًا فى الحلف، لافتًا إلى تطلعه لاستضافة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بقمة (الناتو)، ومشاركة مباشرة له فى الافتتاح، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك اتفاق موحد للتعامل مع التحديات المتعلقة بعضوية أوكرانيا

وأوضح أن حلف الناتو شكل اتحادًا قويًا على مدار 75 عامًا، ويستمر فى العمل لحماية دولنا وشعوبنا، مؤكدًا أنه تم تحقيق بعض التقدم فى مسار انضمام السويد للحلف.

ومن المقرر، أنَّ تعقد قمة الناتو فى 11-12 يوليو المقبل، فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وسط تعزيزات أمنية على حدود روسيا وبيلاروسيا، ويُنتظر نشر الآلاف من قوات الناتو والقوات المحلية لضمان أمن القمة.