مندوب فلسطين لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تحاول السيطرة على الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى خاصة مؤخرا على مخيم جنين كان غاشمًا، فالحكومة الإسرائيلية الحالية هى الأكثر تطرفًا فى تاريخ دولة الاحتلال وتحتوى على عناصر مصنفة إرهابيا مثل بن غفير، مؤكدًا أن إسرائيل تريد القضاء على المشروع الوطنى والنضال الوطنى الفلسطينى.





وأضاف "العكلوك"، خلال حواره فى برنامج "ثم ماذا حدث"، الذى يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، أن الاحتلال الإسرائيلى يريد إخضاع مخيم جنين، والقضاء على المقاومة الفلسطينية فى جنين، من أجل السيطرة على الضفة الغربية، مستشهدا بحديث رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى أعلن منذ أيام قليلة أنه سيحارب قيام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية. وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن عدد من وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين أصدروا ايضًا مثل هذه التصريحات، مؤكدًا أن تلك الحكومة ينظرون إلى جنين على أنها منطقة خارجة عن السيطرة الإسرائيلية، وخارجة عن الرقابة الإسرائيلية، وينظرون لها كملجأ ومكان للمقاومة الفلسطينية، فأرادوا كسر هذه الفكرة، وقاموا باقتحام جنين، وهذا الأمر ضد الشعب الفلسطينى وضد المشروع الوطنى الفلسطينى.

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