مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت فى تحقيق أهدافها بجنين

جدة - نرمين السيد - قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إنه رغم العدوان الإسرائيلى الذى استمر أكثر من 30 ساعة على مخيم جنين، شاركت فيه مئات الآليات الإسرائيلية، والدبابات والآليات وأيضا شاركت فيه لأول مرة منذ 20 عاماً طائرات إسرائيلية مهاجمة قصفت مواقع فلسطينية كما حدث فى عام 2002 فى اجتياح مخيم جنين.





وأضاف "العكلوك"، خلال حواره فى برنامج "ثم ماذا حدث؟"، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، ويعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ إسرائيل تعمدت تخريب البنية التحتية فى جنين، واستهداف وقتل لأبناء الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أنه إذا نظرنا فى الأهداف الأخير من وراء العملية الإسرائيلية فمن الممكن التأكيد بأن الهدف الإسرائيلى من العملية فشل بامتياز وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الضربات الإسرائيلية لم تحقق أى شيء من ما قامت من أجلها تلك الحملة على المخيم، ولكن مع ذلك نحن لا نأمن غدر الاحتلال الإسرائيلى وإعادة الكرة فى أى لحظة والقيام بالهجوم واجتياح مخيم جنين مرة أخرى، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف كل فلسطينيى من جنين وحتى رفح وكل المناطق والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية مستهدفة.

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