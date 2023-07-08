العالم اليوم - مالي تلحق بالمغرب ومصر إلى أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يوليو 2023 12:22 صباحاً - لحقت مالي بالمغرب ومصر إلى مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، بإنهائها كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المركز الثالث بتغلبها على غينيا 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي الجمعة في مدينة طنجة.

وابتسمت ركلات الترجيح لمالي في مباراة المركز الثالث بعدما كانت سببا لإقصائها من الدور نصف النهائي عندما خسرت أمام المغرب المضيف بالنتيجة ذاتها إثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية مباشرة إلى الألعاب الأولمبية، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع رابع آسيا، كون حصة كل من القارتين السمراء والصفراء ثلاثة مقاعد ونصف.

وتقام المباراة النهائية السبت في العاصمة الرباط بين المغرب ومصر حاملة اللقب والتي تخطت غينيا 1-0 في دور الأربعة.