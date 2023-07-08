العالم اليوم - سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يوليو 2023 12:22 صباحاً - أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنه سيقدم استقالة حكومته بعدما فشلت في التوصل لاتفاق على سياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة.

وقالمارك روتهللصحفيين "هذا واقع سياسي مؤسف للغاية" مضيفا أن الخطوة التالية ستكون الدعوة لانتخابات جديدة.

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