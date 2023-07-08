مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مقاومة الاحتلال مكفول بالقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيل يدعى أنه يتخوف دائما من أن تتحول جنين إلى غزة، أو تتحول غزة إلى نابلس كنقطة تجمع لمواجهة الاحتلال والتصدى له، وهذا ليس فقط سوى إدعاء باطل لمحاربة الشعب الفلسطينى، ويتخذه ذريعة للهجوم على الفلسطينيين والقضاء على أى فكرة لمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلى.





وأضاف "العكلوك"، خلال حواره فى برنامج "ثم ماذا حدث؟"، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، ويعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الإحتلال الإسرائيلى هاجمت مؤخرا مدينة نابلس للقضاء على فكرة عرين الأسود، كفكرى لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى، فإسرائيل بالنسبة لها قد تقوم بمهاجمة رام الله وبيت لحم وأيضًا الخليل وكافة المدن الفلسطينية، "ونحن نعلم تماما جرى حصار أريحة لأسابيع طويلة، وهى ضمن فكرة القضاء على المشروع الوطنى الفلسطينى". وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هو وحكومته لا يريدون أن تقام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية، ويقومون بأى ذريعة للقيام بعمليات أمنية للقضاء على المقاومين، "المقاومة مكفولة بالقانون الدولى، مقاومة الاحتلال الإسرائيلى مكفولة بالقانون الدولى، لأن الاحتلال غير قانون وتحول لاستعمار استيطانى مستمر إلى الأبد".

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