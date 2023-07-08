العالم اليوم - إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يوليو 2023 01:19 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أوكرانيا "تستحق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" وذلك بعد اجتماع في إسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما شدد إردوغان على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام".

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