موسكو: استخدام القنابل العنقودية فى أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعى

جدة - نرمين السيد - وقال تسيكوف لوكالة أنباء "نوفوستي" إن "استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية فى أوكرانيا يمكن أن يؤدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين"، معبرا عن أمله فى "أن تعمل قواتنا المسلحة على تدمير هذه الذخائر قبل المباشرة باستخدامها"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وتجدر الإشارة إلى أن البنتاجون الأمريكى ووزارة الخارجية الأمريكية أعلنتا عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لفائدة أوكرانيا، حيث ستتضمن ذخائر عنقودية لصالح قطع المدفعية، وعشرات المركبات المدرعة.

وتعتبر الذخائر العنقودية من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فى وقت سابق، أن هذا الأمر يؤكد أن مهمة القوات الأوكرانية تتمثل فى قتل أكبر عدد من المدنيين.