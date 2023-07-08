موسكو: مسيرات التحالف الدولى تخترق مسارات الطائرات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال الأدميرال أوليج جورينوف نائب رئيس المركز الروسى إن أنظمة التوجيه الخاصة فى مسار طائرات القوات الجوية الروسية، أدت إلى إطلاق نار تلقائى على الأهداف.
وقال جورينوف إن "حالتين مسجلتين لظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولى لمكافحة الإرهاب من طراز إم كيو-9 على مسارات طيران طائرات القوات الجو فضائية الروسية تثيران القلق بشكل خاص".
وأشار إلى تسجيل تأثير على أنظمة التوجيه فى الحالتين، ما أدى إلى التشغيل التلقائى لأنظمة الدفاع على متن الطائرات الروسية وإطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة.
وأكد الأدميرال أن "الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب، لمنع الاصطدام بطائرات التحالف المسيرة".
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