روسيا: أوكرانيا تقضى بتصرفاتها على إمكانية تمديد صفقة الحبوب

جدة - نرمين السيد - وصرحت "زاخاروفا"، الجمعة، بأن نظام كييف يقضى على هذه الفرص لتوسيع نطاق صفقة الحبوب، وذلك تحت إشراف الغرب.

وأضافت زخاروفا: "هذه ليست مجرد مسألة تنفيذ أو عدم تنفيذ الصفقة، وإنما هى مسألة عمل إرهابي، لأنها تتعلق بتقويض البنية التحتية المدنية. . وأمام أعين العالم كله، يعلن نظام كييف نفسه كهيكل منخرط فى التطرف والإرهاب".

وتشمل مبادرة البحر الأسود، التى تم التوقيع عليها فى 22 يوليو 2022، من قبل ممثلى روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا. وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من حزمة الاتفاق.

وينص الجزء الثانى من اتفاقية الحزمة، فى مذكرة روسيا - الأمم المتحدة المصممة لمدة ثلاث سنوات، على رفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة وتدابير أخرى، لكن موسكو أشارت إلى أن هذا الجزء من حزمة الاتفاق لم يتم تنفيذه بعد.

ووقعت انفجارات فى 26 سبتمبر 2022 على خطى أنابيب لتصدير الغاز الروسى إلى أوروبا فى وقت واحد فى "السيل الشمالي" و"السيل الشمالى 2"، حيث لم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب.

وذكرت شركة "نورد ستريم" أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح، فيما فتح مكتب المدعى العام فى روسيا قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.