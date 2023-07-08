واشنطن تعلن تزويد كييف بالذخائر العنقودية

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن تزويد بلاده لـ أوكرانيا بـ الذخائر العنقودية هو "الصواب"، لافتا إلى أن كييف قدمت "ضمانات مكتوبة" تتعلق باستخدامها.





وقال جيك سوليفان- فى مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم- "ندرك خطر استخدام الذخائر العنقودية، ولهذا السبب أجلنا اتخاذ قرار بشأنها لأطول فترة ممكنة".

وأكد أن واشنطن حصلت على "ضمانات مكتوبة" من كييف بشأن "استخدامها بشكل آمن للحد من المخاطر التى قد تلحق بالمدنيين"، قائلا: "الحكومة الأوكرانية لديها كل الحوافز لوقف أى مخاطر تحيط بالمدنيين فهم مواطنوهم".

وأوضح أن هذه الضمانات تشمل تعهد أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية خارج أراضيها، وتعهدها باستخدامها بشكل لا يضر بالمدنيين.

وتابع: "ذخائرنا العنقودية لديها نسبة فشل 2،35 بالمئة، أما الروس فلديهم نسبة فشل تبلغ 30 أو 40 بالمئة".

وتطرق سوليفان إلى قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) المرتقبة فى ليتوانيا، موضحا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيحضرها، وأنه سيؤكد خلالها مواصلة دعم أوكرانيا، إلا أن القمة "لن تفضى لانضمامها" للحلف، وعلى أوكرانيا اتخاذ مزيد من الإجراءات للانضمام للناتو".