العالم اليوم - مقتل شرطي إيراني في هجوم جنوب شرقي البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يوليو 2023 09:22 صباحاً - قتل شرطي إيراني، السبت، من جراء هجوم وصفته وسائل إعلام حكومية بـ"الإرهابي"، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأضافت أن الشرطي قتل في هجوم استهدف مركزا للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران.

وقال المدعي العام بمدينة زاهدان إن عددا من المسلحين هاجموا صباح اليوم أحد مراكز الشرطة بالمدنية.

ولفت إلى أن المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة حيث بادر اثنان منهم لتفجير نفسيهما.